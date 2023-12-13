شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودينى وشاهدت إقبالا كثيفا من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نضال الشافعي إن فكرة الانتخابات في حد ذاتها هي فكرة شديدة الأهمية، مشيرا إلى أنه جلس في العديد من النقاشات التي تناولت أهمية أن يكون الإنسان إيجابيا، وأن يكون له صوت حقيقي ومسموع وله أهمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "بعض الشباب كانوا يرون أن فكرة الانتخابات غير مُجدية، ولكن بعد الدخول في نقاشات معهم ومعرفتهم بأهمية صوتهم يغيرون وجهة نظرهم في هذا الأمر".

وقال: "خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت هناك استجابة كبيرة للغاية من الشباب وتوجه عدد كبير منهم للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، وشاهدت هذا الأمر بعيني".

وتابع: "وجودك في الانتخابات واجب وطني وديني، خصوصا فى مصر ولمصر، حيث اختيار زعيم لمصر وقائد للسفينة ورُبانها".