شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى بلجيكى فى صناعة الإنتاج الفنى برعاية النقابات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون المشترك بين شركات الإنتاج السينمائي والتليفزيوني المصرية والبلجيكية، التقى نقيب السينمائيين مسعد فودة ونقيب الممثلين دكتور أشرف زكى، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز فى مقر نقابة السينمائيين بيويري فان دن أبييلي، مدير إحدى المؤسسات الداعمة للإنتاج الفني فى العالم، حيث تتعاون مع مؤسسات وشركات إنتاج فى أكثر من 40 دولة أوروبية، وتقدم حلولا فى شتى المجالات الفنية، بدءًا من الصحة والسلامة للعاملين فى الحقل الفني، وحتى خدمات النقل ومساعدة المخرجين والمنتجين والمصورين ومهندسي الديكور، وكل ما يتعلق بالعمليات الإنتاجية.



صور من داخل نقابة المهن السينمائية

وأكد نقيب السينمائيين مسعد فودة بعد ترحيبه بمدير المؤسسة البجيكية يويري فان دن، بأن التعاون المشترك بين مصر وبلجيكا فى المجال الفني يفتح أفقا لمجالات أوسع فى تسهيل مهام المنتجين المصريين، خاصة أن "يويري" عبر عن حبه وامتنانه لمصر وللشعب المصري ومعرفته بنقاط القوة والضعف فى صناعة السينما المصرية، مؤكدا أنه يدرك بأن لمصر تاريخا طويلا وعريقا فى تلك الصناعة. وبدأ الاجتماع الذي حضره الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة شروق العطار الشريك المصري للشركة البلجيكية فى مصر، ومدير الإنتاج محمد مغربي.



من داخل نقابة المهن

ومن جانبه قال يويري إنه يسعي للتعاون بين مصر وبلجيكا فى مجال الإنتاج الفني، وتوفير فرص للشباب بطرق حديثة كتلك التي يتم العمل بها فى أوروبا، خاصة أن مؤسسته تدعم من قبل الحكومة البلجيكية، وفى حال التعاون يمكن أن يتم تصوير الأعمال الأجنبية فى مصر، والأعمال البلجيكية، والعكس أيضا يمكن تسهيل عمليات التصوير بين مصر وبلجيكا، وستقوم شركته بمهام خاصة تسهل على صناع الأعمال الفنية مهمة إنجازها فى أقل وقت ممكن، كتركيب وفك الديكورات فى وقت قصير جدا، والسلامة المهنية للعاملين فى الفن من ممثلين ومخرجين ومؤلفين ومهندسين الديكور، وغيرهم. وأشار نقيب السينمائيين مسعد فودة إلى أن مصر بها جهات وشركات فاعلة ودورها مهم مثل مدينة الإنتاج الإعلامي، وشركات إنتاج خاصة، وستديوهات، وأن النقابات الفنية شريك مهم فى كل العمليات كونها المرجع الأساسي وبها كل الشعب التى تضم جميع العاملين فى صناعة السينما.