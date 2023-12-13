شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حكاية "قرض شخصي" من مسلسل "حدث بالفعل" قبل عرضها الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة "CBC"، اليوم الأربعاء حكاية جديدة من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي تحمل عنوان "قرض شخصي".

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب فى اختفاء زوجة وطفلة مما يثير شكوك الزوج في العاملين بإدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة ورائه جريمة.



حدث بالفعل

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.