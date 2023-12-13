شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تشيد بنجاح مارجوت روبى فى فيلم Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية آن هاثاواي دعمها لفيلم Barbie لزميلتها الممثلة العالمية مارجوت روبي والمخرجة جريتا جيرويج، قبل تقديم الثنائى للعمل، ارتبط اسم الفيلم بهاثاواى، مع المخرجة الأسترالية أليثيا جونز.



آن هاثواى ومارجوت روبي

ومع ذلك، لم تتم اى خطوات خاصة بفيلم جونز وهاثاواي، مما أدى إلى تعاون جريتا جيرويج ومارجوت روبي في Barbie هذا العام.

وفي حديثها إلى موقع Variety، قالت هاثاواي عن فيلم روبي: "الأمر المثير للغاية بشأن ما فعلته جريتا ومارجوت وهذا الفريق الاستثنائي هو أنهم ضربوا نقطة الهدف، تخيل تلك الطاقة الكبيرة، وهذا القدر من المشاعر، ولكنها ليست النسخة الصحيحة، أنا في الواقع أفكر في الأمر باعتباره شيئًا محظوظًا لم يتم تصنيعه".

وأكملت هاثاواي في مدح مارجوت روبي قائلة: "مارجوت مختلفة، وما تفعله كشخص مبدع ومنتج مثير وملهم للغاية، العمالقة الأسطوريون الذين أطاحوا بـ "Barbie" والذين حافظوا على بعض الروايات في مكانها والتي لم تسمح بفرص التطور للعديد من الأشخاص، لقد عبروا من خلالها، وأنا كمشاهدة للسينما وكامرأة في هوليوود منذ أن كنت طفلة، أشعر بسعادة غامرة بهذا التطور، وإذا كنت أعتقد أن النسخة التي كنت مرتبطًا بها كان من الممكن أن تفعل ذلك، فقد يكون لدي شعور مختلف حيال ذلك، لكنني أعتقد حقًا أن فيلمهم كان أفضل نسخة ممكنة، خاصة أنه من السهل أن تشعر بسعادة غامرة وسعيدة من أجلهم، أحب مشاهدة النساء ينجحون بشكل استثنائى، خلصة أنه لا يمكن إنكاره لدرجة أنهم اضطروا بالفعل إلى كتابة أرقام قياسية جديدة".