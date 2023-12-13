شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي وخالد جلال وإيهاب فهمي في جنازة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على مشاركة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة في حضور جنازة زوجها المهندس مدحت شليق، وكان أول الحضور الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب والفنان إيهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم والفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل .

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بالكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس.

قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، وقامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، ومثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية، وأسست أول فصل دراسى لتعليم آلة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، وترأست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة سابقا.



المنتج محمد العدل



انهيار إيناس عبد الدايم



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة (1)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة (2)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة (3)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة



جنازة زوج إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة (1)



جنازة زوج إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة (2)



جنازة زوج إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة (3)



جنازة زوج إيناس عبد الدايم



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (1)



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (2)



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (3)



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (4)



سامح الصريطي