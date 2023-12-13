محمد رحيم يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة ويعلق: يا رب اكتب لبلدنا كل الخير

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القاهرة - سامية سيد - أدلى المطرب والملحن محمد رحيم بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في أكتوبر، وذلك قبل غلق باب التصويت.

وقال رحيم في تصريحات لليوم السابع: "يا رب اكتب لبلدنا وشعبنا كل الخير وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون أحلى السنين، ونحقق كل اللى نتمناه ونكمّل مشوارنا، عندنا شغل كتير وأحلام كبيرة وإن شاء الله كله يتحقق ومصر العظيمة قدها وقدود، شعب وجيش وقيادة ومؤسسات، وتحيا مصر مليار مرة، وأنا انتخبت اللى بحبه وبقوله ربنا يقدّرك ويقويك".







انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وضمت قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.