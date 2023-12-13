شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة لمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المهندس مدحت شليق زوج وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لصلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر.

وكان حرص على حضور الجنازة عدد من الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب وإيهاب فهمي وسامح الصريطى، والمخرج محمد عبد العزيز، وتامر عبد المنعم والفنانة سلوى محمد علي والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق والمنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، أمس عن وفاة زوجها المهندس مدحت شليق بعد صراع مع المرض.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، اسست اول فصل دراسى لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.



المنتج محمد العدل



انهيار إيناس عبد الدايم



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة (1)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة (2)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة (3)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة



جنازة زوج إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة (1)



جنازة زوج إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة (2)



جنازة زوج إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة (3)



جنازة زوج إيناس عبد الدايم



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (1)



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (2)



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (3)



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (4)



سامح الصريطي