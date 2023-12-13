شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تلتقى أشرف زكى وتعتذر لجميع فنانى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الفنانة حلا شيحة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقى لكل فنانى مصر.

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.