شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار إيناس عبد الدايم فى جنازة زوجها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة للانهيار في جنازة زوجها المهندس مدحت شليق، وتجمع حولها أصدقاؤها لمواساتها ومساندتها فى مصابها، وفقدان زوجها.



انهيار إيناس عبد الدايم

وحرص على حضور الجنازة عدد من الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب وإيهاب فهمي وسامح الصريطى، والمخرج محمد عبد العزيز، وتامر عبد المنعم والفنانة سلوى محمد علي والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق والمنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، أمس عن وفاة زوجها المهندس مدحت شليق بعد صراع مع المرض.



جنازة زوج إيناس عبد الدايم

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، وقدمت العديد من الحفلات بمختلف دول العالم، وقامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، ومثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، وأسست اول فصل دراسى لتعليم آلة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، وترأست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزيرة الثقافة سابقا.



المنتج محمد العدل



انهيار إيناس عبد الدايم



جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (1)



جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (2)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة (3)



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة



جنازة زوج إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة (1)



حضور جنازة زوج إيناس عبد الدايم



جنازة زوج إيناس عبد الدايم



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (1)



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (2)



جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة (3)



سامح الصريطي