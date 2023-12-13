شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تشييع جثمان زوج إيناس عبد الدايم وسط حشد كبير من الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إجراءات تشييع جنازة زوج الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة المهندس مدحت شليق الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، والتى كانت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة وأصدقائها وزملائها بدار الأوبرا

وسوف تتلقى أسرة الراحل العزاء غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور الجنازة عدد من الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب وإيهاب فهمي وسامح الصريطى، والمخرج محمد عبد العزيز، وتامر عبد المنعم والفنانة سلوى محمد علي والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق والمنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، أمس عن وفاة زوجها المهندس مدحت شليق بعد صراع مع المرض.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، وقدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، وقامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، ومثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، وأسست اول فصل دراسى لتعليم آلة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، وترأست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزيرة الثقافة سابقا.



انهيار الفنانة إيناس عبد الدايم في جنازة زوجها



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



خالد جلال وإيهاب فهمي في جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



المنتج محمد العدل



انهيار إيناس عبد الدايم



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة



خلال الجنازة



المشيعون خلال الجنازة



جنازة زوج إيناس عبد الدايم



المشيعون خلال الجنازة



جنازة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة



جنازة زوج إيناس عبد الدايم



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



سامح الصريطي