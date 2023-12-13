شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا الخميس 14 ديسمبر عزاء الراحل المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة بقاعة الرزاق بعد صلاة المغرب .

جدير بالذكر أن عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة حرص علي حضور الجنازة ، وكان أول الحضور الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب والفنان ايهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم و الفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل، والفنان يوسف إسماعيل، والمخرج محمد عبد العزيز .

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بالكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، اسست اول فصل دراسى لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، ترأست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.



انهيار الفنانة إيناس عبد الدايم في جنازة زوجها



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



خالد جلال وإيهاب فهمي في جنازة زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



المنتج محمد العدل



انهيار إيناس عبد الدايم



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة



جنازة المهندس مدحت زوج وزيرة الثقافة السابقة



خلال الجنازة



المشيعون خلال الجنازة



جنازة زوج إيناس عبد الدايم



المشيعون خلال الجنازة



جنازة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم بمسجد الشرطة



جنازة زوج إيناس عبد الدايم



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



حضور جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة



سامح الصريطي