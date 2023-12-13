شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يدخل قصة حب جديدة بعد الـ 60.. فتاة روسية تصغره بـ25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع ديلى ميل أن النجم توم كروز يرتبط حالياً بقصة حب مع فتاة روسية ابنة لشخصية بارزة في المجتمع الروسى، كما أنها كانت متزوجة في وقت سابق من تاجر الماس، وأكد التقرير بناء على مصدر لم يتم ذكر اسمه أن توم كروز البالغ من العمر 61 عاما يرتبط حالياً بعلاقة قوية من الفتاة التى تبلغ 36 عاماً فقط.



صديقة توم كروز الجديدة

على جانب آخر يتلقى مجموعة من نجوم عالم السينما خلال الفترة الحالية هدية خاصة من النجم العالمى توم كروز في عيد الميلاد، وهى كعكة جوز الهند، التي تبلغ قيمتها حوالى 125 دولارًا، وهو ما أصبح الآن تقليدًا سنويًا، حيث يرسل نجم Mission: Impossible المئات من نفس الكعكة إلى الأصدقاء والزملاء، مع ملاحظة شخصية مكتوبة بخط اليد من الممثل العالمى.

تصنع كعكة جوز الهند البيضاء من قبل مخبز دوان في لوس أنجلوس، وفي السنوات الماضية، كان من بين النجوم الذين كانوا محظوظين بما يكفي للحصول على واحدة منهم توم هانكس، وكيرستن دونست، وجيمي فالون.

ووفقا للتقارير، فقد عثر كروز على الكعكة لأول مرة في عام 2008 عندما أوصت بها زوجته كاتي هولمز من شريكتها النجمة ديان كيتون، وفقًا لتقرير SFGate الذي يأتي في موسم العطلات، يقوم المخبز المعني بتعيين أحد الموظفين خصيصًا للتعامل مع الطلبات.

وكان الممثل الشاب تيموثي شالاميت كشف عن النصيحة "الملهمة" التي تلقاها من النجم العالمى توم كروز، حيث شارك الممثل، الذي يلعب دور البطولة في الفيلم الجديد Wonka، بشخصية ويلي ونكا، خلال مقابلة مع GQ في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إليه كروز بعد أن انتهى من تصوير فيلم Dune لعام 2021.