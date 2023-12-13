أخيرًا، شاتاي أولوسوي الى الشاشة التركية مجددًا وتعليق غير متوقّع من هازال كايا

يستكمل الممثل التركي، شاتاي أولوسوي، تصوير مسلسله الجديد “الغدّار – القاسي” المقرر عرضه قريبًا على قناة “فوكس التركية”.

وقد كشفت شركة الانتاج عن مقتطف من الاعلان الترويجي للعمل الذي تدور قصته حول شخصية “داغان” الذي يعود إلى منزله بعد فترة طويلة قضاها في الخدمة العسكرية، حيث يجد أن حياته لم تعد كما تركها. الفتاة التي أحبّها “آيدان” تركته وذهبت دون أن تخبره، أما شقيقه الأصغر “روزجار” فقد اصبح سيء السمعة. فكيف ستنعكس هذه التطورات وغيرها على حياة داغان الذي سيتحول إلى شخص قاسٍ بعد أن تنقلب حياته رأسًا على عقب. http://www.instagram.com/p/C0yyDWiIm09/

وقد عبّر جمهور شاتاي عن سعادته بعودة نجمه الى الشاشة التركية مجددًا بعد غياب طويل خاصة ان النجم التركي اختار طيلة الفترة الماضية ان يطّل عبر المنصات الرقمية وتحديداً “نتفلكس” في اكثر من عمل اخرها “الخياط”.

مسلسل “الغدّار – القاسي” من انتاج شركةAy Yapım (القمر) التي نجحت في الاتفاق رسميًا مع ابنة المغني الراحل اركين كوراي للحصول على حقوق أغنيته “غدّار” لاستخدامها في المسلسل ويقول مطلعها: “أولا سلّمت عليّ ايها الغدّار، ثم حطّمتني ايها الغدّار، ستقول انتظر انتظر ايها الغدّار، تصرف اموالي كثيرًا ايها الغدّار، ليسامحك الله ايها الغدّار، غدّار، غدّار، ظالم، غدّار، خائن، غدّار”

سيحصل أولوسوي على ٢ مليون ليرة تركية مقابل كل حلقة من المسلسل الذي أكدت مصادر قريبة من فريق العمل ان القصة مليئة جدًا بالتشويق. كما وقع اختيار شركة الانتاج القمر على الممثلة سمية أيدوغان لتكون شريكة شاتاي أولوسوي في العمل.

في نفس السياق، رحّبت النجمة هازال كايا (اي شريكته فريحة من مسلسل اسميتها فريحة)بعودة صديقها شاتاي أولوسوي الى الشاشة مجددًا مع انتشار الاعلان الدعائي الخاص بالعمل وقالت: “أهلًا بك مجددًا على شاشاتنا. أخيرًا”.