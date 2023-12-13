ميرنا وليد - بيروت - تداول الناشطون على الإنترنت، صور قديمة للأمير هاشم بن الحسين، الشقيق الأصغر للملك عبد الله الثاني.

واثارت هذه الصور جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال هذا الأمير الشاب، وعلقوا على الشبه الكبير بينه وبين الأمير الحسين نجل الملك عبدالله الثاني.

يذكر أن الأمير هاشم هو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، وولد في 10 حزيران/يونيو عام 1981، وهو أضغر الأبناء الذكور للملك الراحل الحسين بن طلال من زوجته الملكة نور الحسين.

وتزوج الأمير هاشم في 6 كانون الثاني/يناير 2006 من الأميرة فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم ، ورزق منها بخمسة أبناء، ثلاث فتيات وفتيين.

وكان الأمير هاشم قد لفت الأنظار في حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة، إذ كان لظهوره بوسامته اللافتة إلى جانب زوجته الأميرة فهدة أبو نيان، نصيب من إعجاب الناشطين على الإنترنت.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا على الأمير هاشم بن الحسين شقيق الملك عبد الله... لن تصدقوا الشبه بينه وبين الأمير الحسين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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