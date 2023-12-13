يسرا تنعى زوج صديقتها الوزيرة إيناس عبد الدايم بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية يسرا منشور عبر حسابها الرسمي، نعت فيه وفاة المهندس مدحت شليق زوج الفنانة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وكتبت يسرا عبر حسابها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق تغمده الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل الله على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم".

ولم تتمكن يسرا من حضور جنازة الشليق بسبب وجودها خارج البلاد، إذ قالت يسرا: "أعتذر عن عدم حضور الجنازة لتواجدي خارج البلاد".

كما حرص عدد من الفنانين والممثلين على مواساة عبد الدايم، وأداء صلاة الجنازة على جثمان الراحل.

يذكر أن إيناس عبد الدايم كانت قد أعلنت عن وفاة زوجها، أمس، بعد صراع مع المرض.

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