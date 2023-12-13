ممثلة شهيرة تكشف إصابتها بمرض السرطان- بالفيديو

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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة العالمية كيت ميكوتشي، بطلة المسلسل الشهير The Big Bang Theory، حالة من الضجة بين المتابعين، بعد أن كشفت إصابتها بمرض السرطان في الرئة.
وشاركت كيت الجمهور مقطع فيديو لها من المستشفى وهي تجلس بلباس المستشفى على كرسي، ومستلقية على السرير، وقالت: "مرحباً جميعاً. أنا في المستشفى والسبب هو أنني خضعت لجراحة سرطان الرئة بالأمس. لقد تمكنوا من اكتشافه وهو في مراحله المبكرة. إنّه لأمر غريب لأنني لم أدخن أي سيجارة في حياتي، لذا فقد كان الأمر مفاجئاً. لكن الخبر السار هو أنّهم اكتشفوه في مراحله المبكرة وقد تمكنوا من استئصاله".
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