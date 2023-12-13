فن ومشاهير

هذا ما كشفته إلهام شاهين عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024، مؤكدة أنها لم تحسم أمرها بهذا الشأن بعد.


وقالت إلهام شاهين: "لسة لم أحسم موضوع المشاركة في رمضان، بس عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكوّن من 15 حلقة. شغّالة على فيلم اسمه "الحب كله" بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر".
وقد نشرت إلهام شاهين صوراً تجمعها بالإعلامية المصرية هالة سرحان خلال تأديتهما مناسك العمرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي حضرتاه.
وظهرت إلهام مرتدية الكوفية الفلسـ طينية ما أثنى عليه الجمهور وعلقت على الصور وكتبت : "أجمل ختام لرحلتنا في أنا وصديقتى الغاليه د. هالة سرحان". وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصور ووجهوا تحية لإلهام على هذه الخطوة من قبلها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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