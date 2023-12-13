هذا ما كشفته إلهام شاهين عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024، مؤكدة أنها لم تحسم أمرها بهذا الشأن بعد.



وقالت إلهام شاهين: "لسة لم أحسم موضوع المشاركة في رمضان، بس عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكوّن من 15 حلقة. شغّالة على فيلم اسمه "الحب كله" بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر".

وقد نشرت إلهام شاهين صوراً تجمعها بالإعلامية المصرية هالة سرحان خلال تأديتهما مناسك العمرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي حضرتاه.

وظهرت إلهام مرتدية الكوفية الفلسـ طينية ما أثنى عليه الجمهور وعلقت على الصور وكتبت : "أجمل ختام لرحلتنا في السعودية أنا وصديقتى الغاليه د. هالة سرحان". وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصور ووجهوا تحية لإلهام على هذه الخطوة من قبلها.