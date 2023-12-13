ميرنا وليد - بيروت - لاحظ رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الفنانة العالمية أريانا غراندي قيامها بوضع علامة لايك على منشور داعم لفلسـ طين.

وقد تضمن المنشور صورة للوحات مكتوب عليها عبارات: "Free Palestine"، و"Ceasfire" دعماً لأهل غـ زة، وإعتبر المتابعين أن إعجاب أريانا بهذا المنشور بمثابة تأكيدها على هذه العبارات.

على صعيد آخر كانت قد أعلنت أريانا غراندي عن ندمها لخضوعها لإجراءات تجميلية خصوصاً حقن البوتوكس والفيلرز والذي برأيها أدى إلى تشوّه وجهها.

وقدمت غراندي نصائح للفتيات عبر مقطع فيديو ظهرت فيه على يوتيوب لصالح مجلة فوغ الشهيرة وهي تطبق على وجهها ماكياج الستينيات والكحل على طريقة عين القطة بضرورة التخفيف من اللجوء إلى هذه الطرق التجميلية مبكراً.

كانت هذه تفاصيل خبر أريانا غراندي تكشف عن دعمها لأهالي غـ زة بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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