شاهد رابح صقر يخطف الأنظار مع أولاده في أحدث ظهور

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة عائلية للفنان رابح صقر مع نجليه، حيث ظهروا جالسين على أريكة وهم يتناولون القهوة سويا.
وبدا الفنان رابح صقر في الصورة وهو يجلس بين نجليه، ويتبادل معهم الحديث والضحكات، مما أثار إعجاب جمهوره ومحبيه.
يذكر أن رابح صقر أحيا حفلا جماهيريا في الدرعية، أمس الثلاثاء، شاركه فيه النجم عايض يوسف، واستمر الحفل الذي بدأ في الثامنة نحو أربع ساعات في مسرح ميادين، الذي يتسع لأكثر من 2500 شخص.
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