سامح الصريطي في جنازة زوج إيناس عبد الدايم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة

انتهت منذ قليل تشييع جنازة الراحل مدحت شليق زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على الحضور عدد من زملاء عبد الدايم ونجوم الفن ومن بينهم الفنان ساح الصريطي.

أعلنت نقابة المهن السينمائية، وفاة المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، بعد صراع مع المرض.

وكان الراحل قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ألزمته المكوث في العناية المركزة إلى أن توفي مساء اليوم الثلاثاء.

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