محمد رمضان يحتفل بتخطي هاشتاج اسمه على "تيك توك" 18 مليار مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطى هاشتاج حسابه على تطبيق "تيك توك"، حاجز الـ 18 مليار و500 مليون مشاهدة.

ونشر رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، وعلق:" الحمد لله رقم جديد على الوطن العربي،

هاشتاج إسمي على تيك توك تخطى الـ ١٨ مليار و ٥٠٠ مليون مشاهدة".

يذكر أن محمد رمضان شارك في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 التي تم طرحها على "يوتيوب".

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