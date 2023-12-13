بوسي تعلن اختيارها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت المطربة بوسي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت بوسي صورًا لها، من اللجنة الانتخابية، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

كما كشفت عن انتخابها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي بدأت من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن رجل الأعمال هشام ربيع، أعلن انفصاله عن الفنانة بوسي خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

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