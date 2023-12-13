محمد اسماعيل - القاهرة - وسيم جعجع عضو لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السادسة

يشارك المخرج اللبناني وسيم جعجع كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب المخرجة الأمريكية لوسي كير، والممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمال ،والممثلة التونسية مريم الفرجاني

وستختار لجنة التحكيم من بين 21 فيلما قصيراً مشاركا من جميع أنحاء العالم، حوالي ثلاثة أفلام لمنحها جوائز استنادًا إلى تميزها السينمائي.

"وسيم جعجع" مخرج لبناني حائز على جوائز عديدة، معروف بأسلوبه السينمائي المميز وسرده القصصي الحيوي والمؤثر، وأثّرت أفلامه القصيرة بشكل كبير في المهرجانات العالمية محققةنجاحات ملحوظة، ومن أبرز هذه الأفلام "صورة جدي" عام 2011 ، وفيلم "أمي" في عام 2019 الذي برز كعمل مؤثر مستوحى من تجارب طفولة المخرج.

وحاز "أمي" على إعجاب النقاد، حيث حصل على جائزة النجمة الفضية في مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تامبيري السينمائي في عام 2020، كما شارك في أكثر من 50 مهرجان سينمائي دولي ونال التقديربين أمريكا وأوروبا.

ويقوم "جعجع" حالياً بتطوير فيلمه الروائي الطويل الأول ، مع وعد بجذب الجماهير بسرده المميز في السنوات القادمة.

وينطلق مهرجان "الجونة" يوم ١٤ ديسيمبر ویقدم برنامجًا متنوعًا من الأفلام، تصل عددها إلى حوالي 90 فيلمًا، تتضمن التشكيلة سرد الروايات السينمائية، والوثائقيات، والأفلام القصيرة والطويلةالمختارة من جميع أنحاء العالم بناءً على تميزها السينمائي، وذلك بوساطة فريق البرمجة الخاص بالمهرجان.

الأفلام المعروضة في مسابقات سرد الروايات، والوثائقيات الطويلة، والأفلام القصيرة لها فرصة للفوز بجوائز تتجاوز 220,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البرنامج الرسمي خارج المسابقة الضوء على الأفلام التي نالت اهتمامًا نقديًا، وحازت على جوائز مرموقة في مناطق أخرى من العالم.