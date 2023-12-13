ريهام عبد الغفور تطلب الدعاء لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة ريهام عبد الغفور بالدعاء لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام صورة لوالدها، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وكتبت ريهام على الصورة:"أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لأبي".

وتوفي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور مساء الأحد 3 ديسمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

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