من بينهم خالد جلال وإيهاب فهمي.. نجوم الفن في جنازة زوج إيناس عبد الدايم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك المخرج خالد جلال، والفنان إيهاب فهمي، في تشييع جثمان الراحل مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

أعلنت نقابة المهن السينمائية، وفاة المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، بعد صراع مع المرض.

وشيعت جنازة الراحل مدحت شليق منذ قليل، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وحرص على الحضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

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