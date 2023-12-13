بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.. أعمال فنية على "نتفليكس" تهتم بالبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، تبرز منصة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه عالميا، أعمالها الفنية التي تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

وفي بيان صحفي أكد القائمون على المنصة أنها تزخر بالأعمال الفنية التي تتحدث عن البدايات الأولى لكوكب الأرض، وصولًا إلى البيئة التي نعيش فيها الآن، والعالم الذي يتم بناؤه للمستقبل. ونستعرض قائمة بأهم الأفلام والأعمال على نتفليكس.

مسلسلات وثائقية

كوكبنا 2 (+10)

وفي بيان صحفي كشفت المنصة أن فيلم كوكبنا 2 يستكشف الجمال الطبيعيّ لكوكبنا وساعد على التعرّف على تأثير تغيّر المُناخ على جميع الكائنات الحيّة في هذه السلسلة الوثائقيّة.

العيش لمائة عام: أسرار المناطق الزرقاء (+13)

في هذا العمل يسافر المشاهدون حول العالم مع الكاتب "دان بيوتنر" ويتعرفوا على خمسة مجتمعات فريدة، يعيش أفرادها أعمارًا طويلة مفعمة بالحيوية.

إمبراطورية الشمبانزي (+7)

يزدهر مجتمع شاسع من الشمبانزي في إحدى غابات "أوغندا"، ويختبر أفراده سياسات اجتماعية معقّدة وعلاقات أسرية ونزاعات خطرة على مناطق السُّلطة والنفوذ.

أفلام وثائقية

حدود متجاوزة: كوكبنا من منظور علمي (+10)

يستكشف "ديفيد أتينبارا" والعالِم "يوهان روكستروم" انهيار التنوّع الحيوي على كوكب الأرض، وكيف يمكننا تجنّب مثل هذه الأزمة.

وادي الكناغر (+7)

مغامرة عن بلوغ سنّ الرشد يخوض فيها المشاهد رحلة إلى وادٍ سرّي في "أستراليا"، وهو موطن صغيرة كنغر قلقة تُدعى "مالا" تواجه الذئاب الأسترالية الجائعة وصقيع الشتاء.

همسات في أذن الفيل (+7)

يُسلط هذا الفيلم الوثائقي الهندي الحائز على جائزة الأوسكار، الضوء على الرابطة القوية بين البشر وعالمنا الطبيعي من خلال قصة مؤثرة لزوجين محليين "بومان" و"بيلي"، يُكرسان حياتهما للاعتناء بفيل صغير ويتيم يُدعى "راغو"، مكوّنين بذلك عائلة ليست ككل العائلات.

تعلّمتُ من الأخطبوط (+7)

يروي هذا الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار قصة المخرج السينمائي كريغ فوستر الذي يكوّن صداقة غير تقليدية مع أنثى أخطبوط تعيش في إحدى غابات عشب البحر في "جنوب أفريقيا"، ويتعلم مما تشاركه من أسرار عالمها الخاص.

أفلام ومسلسلات الخيال

وافلز وموتشي (الكل)

وعن هذا العمل، أوضح بيان نتفليكس "الطعام لذيذٌ ومفيدٌ على كوكب الأرض. استمتع بمشاهدة هذا الفيلم مع أطفالك أو طلابك لترى كيف يجوب الصديقان وافلز وموتشي، الدميتان الفضوليّتان، العالم لاستكشاف عجائب الأطعمة والثقافات وتعلّم الطهي بمكوّنات طازجة".

الصبي الذي طوع طاقة الرياح (+13)

يحكي هذا الفيلم المؤثر القصة الحقيقية لـ "وليام كامكوامبا"، صبي صغير يبلغ من العمر 13 عاماً في ملاوي، بنى طاحونة رياح في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21، باستخدام مواد تم جمعها من "النفايات"، لتوفير المياه وإنقاذ أسرته وقريته من الجفاف والمجاعة. يقدم هذا الفيلم، المقتبس من السيرة الذاتية لـ "كامكوامبا"، صورة عاطفية دقيقة لعائلة تعاني من التداعيات القاسية لتغير المناخ مثل اشتداد حرارة الصيف وشُح مياه الأمطار، ما يعرض بقاءهم وحياتهم للخطر.

أوكجا (+16)

يروي هذا الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار، للمخرج "بونغ جون هو"، حكاية فتاة تكافح من أجل إنقاذ حيوانها الأليف، في قصة تثير أسئلة أخلاقية وبيئية حول تناول منتجات اللحوم المصنعة. أوكجا يسلط الضوء على النقاشات الدائرة حول الآثار البيئية لإنتاج اللحوم.