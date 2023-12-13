أحمد داوود يعلن سبب إنسحابه من فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية"

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح الفنان أحمد داوود سبب انسحابه من الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية" الذي يتم تصويره الآن بالسعودية في الرياض.

نشر أحمد داوود عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلاً، :"والله كان نفسي.. أنا بحب ولاد رزق جدا وحاولت على قد ما أقدر أكون معاهم، بس معرفتش أكون معاهم بس غصب عني معرفتش أكون موجود بسبب مسلسل "زينهم" وفيلم "الهوى سلطان" وصعب جدا التنسيق بينهم وإن شاء الله أكون معاهم في "ولاد رزق 4".

أحمد داوود

أحداث مسلسل "زينهم"

تدور أحداث مسلسل "زينهم" حول الطبيب الشرعي "زينهم" الذي يقوم بحل قضايا وكشف الألغاز بمساعده زميله ومساعده الطبيب "جيمي" و "جميلة" التي يتعرف عليها أثناء بحثه في قضية كبرى.

أبطال مسلسل "زينهم"

مسلسل "زينهم" من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عمد رشاد، سلوى محمد علي، هناء الشوربجي.

من جهة أخري، بدأ أحمد داود تصوير فيلمه الجديد "الهوى سلطان" والذي كان يحمل اسم "سارة وعلي" وتشاركه في بطولته الفنانة منة شلبي.

وفيلم "الهوى سلطان" هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

فيلم "الهوى سلطان" يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

ومؤخرا، انضم الفنان آسر ياسين لأبطال فيلم "ولاد رزق 3.. القاضية"، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.