نجوم الخليج في مصر احتفالًا برأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك أبرز نجوم الأغنية الخليجية في سلسلة حفلات رأس السنة الجديدة في مصر، والتي تضم عددا من نجوم الغناء على عدد من مسارح العاصمة.

موعد حفل الليلة الخليجية في مصر

ومن المقرر أن يقام الحفل في 31 مع الفنانة بلقيس والفنانة أصيل هميم والفنان ماجد المدني، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

كانت أحدث أغاني بلقيس من خلال أغنية “ألف روح”، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة، وتقول: كلماتها قالوا دي يوم يومين آخرها

ولو توصل لفين في غيرها

دي وقعة ووقعتين كبيرها ونمسح إسمها

قالوا كلام كثير وأعدّي

أنا مش شايفة غير تحدّي

عايزة أفرح وأطير لوحدي بناس أنا أحبها

أنا جامدة ومش بخاف

أنا عاشقة الاختلاف

أنا شايلة على الكتاف أحلامي من زمان

أنا واحدة بألف روح

أنا عايشة بكوم طموح

خلي اللي يروح، يروح وهكمل مهما كان

مهما بقع بقوم قوية

ولو وسط الهموم بمية

أنا مش هبقى يوم ضحية ووعد الحر دين

أنا رحلة في لِعب طفولتي

أنا قصة تعب بطولتي

قلبكم ليه إترعب دي صورتي شوفتوا وصلت فين

أنا جامدة ومش بخاف

أنا عاشقة الاختلاف

أنا شايلة على الكتاف أحلامي من زمان

أنا واحدة بألف روح

أنا عايشة بكوم طموح

خلي اللي يروح يروح وهكمل مهما كان.