أحمد داود يكشف عن سبب غيابه في فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان أحمد داود عن سبب غيابه في فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، وأوضح أنه كان يتمنى المشاركة في العمل.

وكتب داود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال "خاصية "القصص القصيرة"، بعد أن سأله أحد المتابعين: "حضرتك مش هتبقى في ولاد رزق الجزء التالت"، ليرد داود قائلا: "والله كان نفسي، أنا بحب ولاد رزق جدا، وحاولت على قد ما أقدر أكون معاهم، بس غصب عني معرفتش أكون موجود، بسبب مسلسل زينهم وفيلم الهوى سلطان، وصعب جدا التنسيق بينهم".

وتابع: "إن شاء الله أكون معهم في ولاد رزق 4".

وبدأ النجم أحمد داود في تصوير فيلمه "الهوى سلطان" ويجمعه بالفنانة منة شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه مصري.

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