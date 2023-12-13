رحمة أحمد "مربوحة" تطلب الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة رحمة أحمد الدعاء لوالدها، بعد مروره بأزمة صحية مؤخرًا.

ونشرت رحمة صورة دعاء، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وكتبت:" اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفى أبي، وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيئ قدير أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا".

وحلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة على الحلقة الثامنة من مسلسل علي باب العمارة ، والمذاع على منصة watch it.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، غادة طلعت، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.

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