"لسه محجوز".. شريف إدريس يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان شريف إدريس عن تطور الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، بعد أن تعرض لوعكة صحية، نتج عنها بتر قدمه الشمال.

وكتب "إدريس" من خلال منشورعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله أحمد أخويا بيتحسن والسكر بينزل هو لسه محجوز في المستشفى لحد ما الأمور كلها تتظبط..شكرا لكل الأصدقاء اللي بيتطمنو علي أحمد".

المخرج أحمد البدري، شارك في رمضان الماضي، بالتمثيل في مسلسل "عملة نادرة"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وبطولة نيللي كريم، و جمال سليمان، وأحمد عيد، وجومانا مراد، و فريدة سيف النصر.

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