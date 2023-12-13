بمشاركة مسار إجباري.. مكان حفل محمد منير في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تعاقد النجم محمد منير، على إحياء حفل غنائي في رأس السنة بمنطقة الشيخ زايد، مساء يوم 31 ديسمبر 2023.

الحفل يشهد افتتاح "ايفوريا أرينا" ساحة الحفلات الموسيقية في منطقة الشيخ زايد، ويشارك في إحيائه فريق مسار إجباري، ومؤدي أغاني الراب عفروتو.

فريق "مسار اجباري" يشارك للمرة الثانية مع النجم محمد منير في إحياء حفل غنائي، إذ شاركوه الغناء في الحفل الذي أقيم في أكتوبر 2022، في زد بارك.

الكينج محمد منير، انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية بعنوان "أنا الذي" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل، و توزيع الموزع الموسيقي أنور عمرو، و ألحان عصام كاريكا.

وطرح "منير" الشهر الماضي، أغنية بعنوان "يا فلسطيني" من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الشريف، ديجيتك أحمد أبا يزيد، مدير إنتاج أحمد البنداري، منسق عام دينا مجدي، و إخراج احمد عبد المحسن.