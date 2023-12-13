بالصور| أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده في لوكيشن تصوير"حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد العوضي، بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 12 ديسمبر الجاري في لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "حق عرب".

وحرص "العوضي"، على التقاط صورًا تذكارية مع فريق العمل، وصورة أخرى مع الفنانة الكبيرة سلوى عثمان التي تشاركه العمل.

مسلسل "حق عرب" يشارك من خلاله العوضي فى السباق الرمضاني لعام 2024 وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر وهدى المفتي ووليد فواز ورياض الخولي وميرهان حسين وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

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