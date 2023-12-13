مهرجان الجونة يكشف عن فعاليات جسر الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية عن فعاليات جسر الجونة السينمائي، مؤكدا أنه يسلط الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وجاء في بيان المهرجان "على مدار ستة أيام، وبالقرب من شواطئ البحر الأحمر، وفيما بين العروض الملهمة، يجمع جسر الجونة السينمائي، الجمهور الشغوف بالأفلام، وأبرز الأسماء في الصناعة على حد السواء، حول برنامج شيّق من المحاضرات والورش والمناقشات وجلسات التعارف، التي تهدف إلى تحليل استراتيجيات ودوافع السينما، كما تدعم الروابط والتعاونات الهادفة".

وسيعقد برنامج الجسر عددًا من الندوات حول الموضوعات في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

ومن بين الفعاليات:

العرب في الخارج: إعادة رسم صورة الشرق عالميًا

استكشاف وجهات نظر دقيقة حول الهوية العربية على مستوى العالم بمشاركة روندا رجب وأمير المصري ونورهان توفيق ومنال عيسى وتدير الجلسة ماريا بانجي.

صناعة الأفلام المؤثرة: الأفعال أبلغ من الأقوال

تتعمق في القوة التحويلية للسينما لدفع التغيير الاجتماعي، وتتضمن عرض خاص لـلفيلم القصير "مطر" من إخراج حسن العقاد، ويشارك في الجلسة سيلفان جورج ومايبل إيفانز وحبيب طرابلسي وأحمد مالك، وتدير الندوة حياة الجويلي.

السرد القصصي والمناخ: تحطيم القوالب النمطية

تتحدى السرديات التقليدية حول القضايا البيئية ويشارك في الجلسة كل من كايا جريتش ولوبدهالك شاترجي ومحمد عمر وتدير الندوة دعاء صابر.

ما وراء الحدود: تمويل الأفلام على مستوى العالم

تقدم رؤى حول التعاون السينمائي الدولي، بمشاركة دوروثي بنماير وأمجد أبو العلاء ومصطفى يوسف ورولا ناصر، وتديرها سولاي غربيّة.

أبعد من الخيال: الغوص في الملكية الفكرية والذكاء الصناعي

تستكشف نقاط التلاقي بين الملكية الفكرية والذكاء الصناعي، بمشاركة عالية تهامي ومحمود عثمان وطارق الجنايني وعالية يعقوب وإيلي جامين وأحمد عامر، تديرها علياء زكي.

التدوير والحشد: ماذا يمكن أن تفعل دور العرض المستقلة في أوقات الأزمات؟ - بالتعاون مع شبكة "ناس"

يشارك فيها مي عودة وفاطمة عابد وإيلاف الكنزي وقيس زايد، وتديرها ندى بكر.

من الألف إلى الياء: صناعة محتوى للمنصات

تغوص في صناعة منصات البث المباشر المحلية، بمشاركة علي غلموش ومريم أبو عوف ومحمد شاكر ومريم نعوم وطارق نصر، ويديرها كريم الشناوي.

نظرة على: الجيل القادم بالتعاون مع "مينتور" العربية

تسلط الضوء على المواهب الشابة وتوفر منصة للإرشاد والنمو، بمشاركة عزيز زرمبة وكوثر يونس ودانييلا رحمة ومصطفى الششتاوي وفريدة زهران، وتديرها ثريا إسماعيل.

وفي استجابة للأحداث في غزة، تُقام حلقة نقاشية خاصة بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، بعنوان "السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين"، تضم صانعي الأفلام الفلسطينيين خليل المزيان، فرح نابلسي وأحمد المناراوي، ورشيد مشهراوي، ويديرها محمد المغني، وتتعمق في الدور المحوري للسينما كشكل من أشكال المقاومة.

بالإضافة إلى ذلك، محاضرة مع المخرج مروان حامد، الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، ويتحدث عن تقديم رؤى قيمة حول حرفة صناعة الأفلام. كما يجري العمل على محاضرات إضافية مع متخصصين في هذا المجال.

كما ستعقد جلسة نقاشية مع الفنانة الكبيرة يسرا وستدير الندوة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وسيضم برنامج منصة جسر الجونة السينمائي أيضا حلقة نقاشية مع الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت.

هذا العام، يستضيف جسر الجونة السينمائي أيضًا ورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، "من الترويج إلى الإنتاج"، يتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة روايات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات.

عن مهرجان الجونة السينمائي:

تأسس عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.