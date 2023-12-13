شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يكتشف خطف محمد رضوان لابن شقيقه فى مسلسل "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل "العودة" الحلقة 14 معرفة آدم (شريف سلامة) أن صادق (محمد رضوان) هو من خطف ابن شقيقه من أجل أن يأخذ منه "الشقفة" ليستولى على الذهب، وأثناء حديثهما يأتي هاشم (حمزة العيلى)، وعلام (فتوح أحمد)، وعبد الحميد (محمد العظيم).

وعندما يعطى لهم "الشقفة" يعلمون أنهم يفتقدون نصفها الآخر، ليخبرهم آدم أن نصفها معه، فيهدده هاشم،

يواجه فهيم (وليد فواز) كيان (تارا عماد)، بعد رفضها له مجددا بسبب عدم حبها له، وتخبره أن غضب عنها أن تقول له ذلك، وأنها لا تستطيع أخذ قرار فى علاقتهما.



مسلسل العودة الحلقة 14

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.