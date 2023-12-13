بعد 22 عاماً.. يسرا تعود الى المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات لبرنامج “سينماتك” المذاع عبر قناة SBC السعودية، كشفت النجمة يسرا عن استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح، من خلال مسرحية جديدة تُعرض ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وقالت يسرا: “هعمل لكم مسرح السنة دي إن شاء الله، المسرح هناك الحقيقة فوق الروعة كإمكانيات، وأنا كفنانة مصرية وعربية أحس إني معزّزة مكرّمة في كل بلد عربي، وبالتالي فني معزّز ومكرّم، وأحس بردّ فعل رائع من جمهور متعطش للضحكة والفن”.

وعن احتمال مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024، قالت: “عايزة أعمل 15 حلقة، وعندي 3 مواضيع حلوين لكن لسّه ماخلصوش”. وأضافت: “لو خلصت الكتابة احتمال أعمل الجزء الثاني من رمضان، لكن لو ما خلصتش مش هقدر، لإني مرتبطة بالمسرح وعندي سينما”.

وتُعدّ مسرحية “لما بابا ينام” التي تم عرضها لمدة عام واحد سنة 2002 آخر مسرحية شاركت فيها يسرا مع هشام سليم وأشرف عبد الباقي، والنجم الراحل علاء ولي الدين، الذي كانت وفاته سبباً في توقف العرض من دون أن يتم تصوير العمل تلفزيونياً.

يُذكر أن يسرا شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل “ألف حمدلله على السلامة” مع الفنانين: محمد ثروت، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، سما إبراهيم، وعنبة…، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه حول أسرة مكوّنة من أم وابن وابنة يضطرون للعودة الى مصر بعد هجرة لسنوات طويلة في كندا من أجل استلام ميراثهم وتتوالى المفارقات الكوميدية.