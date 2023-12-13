بلقيس سعيدة بترجمة أغنيتها "ألف روح" إلى لغة الإشارة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة بلقيس عن سعادتها بعد أن ترجمت أغنيتها "الف روح" إلى لغة الإشارة كي يستطيع فهم كلماتها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وشاركت بلقيس مقطع فيديو لأغنيتها تظهر فيها مدربة لغة الإشارة وهي تترجمها وعلقت عليه :"نفسي أتعلم لغة الإشارة الف روح مع مدربة لغة الإشارة نرمين كميل وسعيدة انها اختارت الاغنية علشان توصلها لفئة أصحاب الهمم".

وغاصت بلقيس من خلال هذه الأغنية في داخلها وكشفت عن مشاكل شخصية عانتها إذ أنّ المؤلّف الموسيقي وعازف البيانو غي مانوكيان كان قد أعدّ اللحن مسبقاً، وبعد أن استمع من بلقيس إلى حكايتها وما اختبرت من تجارب صعبة كالطلاق، والمسؤوليات المنزلية والعائلية، والتحدّيات الفنية، قرر الابتعاد عن المعاني الرومانسية والتصويب باتجاه تمكين المرأة؛ وعلى هذا الأساس كتب أحمد حسن راؤول الكلام، وأخرجَ إيلي فهد الفيديو كليب.

عن هذه الأغنية كانت بلقيس صرحت : «أشعرَتني بالقوّة والتحدّي وبأنه لا شيء يستطيع كَسري فأنا أستوحي فنّي من حياتي ومن حكايات فتيات ونساء كثيرات".

