ضرب وتبادل ألفاظ نابية بين بوسي وهشام ربيع بأحد الفنادق .. بعد فترة على طلاقهما

ميرنا وليد - بيروت - تشاجرت الممثلة المصرية بوسي وطليقها هشام ربيع داخل أحد الفنادق الشهيرة في مصر، وذلك عندما تقابل الطرفان داخل فندق شهير وبدأت المشادة الكلامية بينهما والتي وصلت بهما الى الألفاظ غير اللائقة، ومن ثم إتهمت بوسي طليقها هشام ربيع بالتعدي عليها، وتقدم هو الآخر لتقديم بلاغ .



وكان هشام ربيع خلال الفترة الماضية قد أعلن انفصاله رسمياً عن بوسي، بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.