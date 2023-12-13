اليكم موعد طرح فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - حدد فريق عمل فيلم "الإسكندراني" موعداً مبدئياً لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، ضمن موسم رأس السنة المقبل، ليكون أول عرض له يوم 3 كانون الثاني 2024.



وإحتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده، وهو من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي ونخبة من الممثلين تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم "كارما"، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل "سره الباتع".

وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم "الإسكندرانيط خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.