امرأة مصرية حامل ترقص في زفافها وتثير الجدل وهذه حقيقة الأمر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت عروس مصرية حامل في الأشهر الأخيرة ضجة كبيرة في مصر وعلى السوشيال ميديا بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يظهرها مرتدية فستان زفاف أبيض وترقص مع عريسها ضمن أجواء عمّها الفرح.



وتبدو العروس وقد برز بطنها بشكل كبير وهي ترقص مما أثار موجة تعليقات متباينة بعضهم عبر عن خوفه من رقصثها وهي حامل لأنها قد تعرض جنينها للخطر وآخرون استغربوا هذه السابقة لأنها تعتبر كسراً للتقاليد ومشهداً ليس مألوفاً في المجتمع الشرقي.

لكن تبيّن أن الحقيقة هي أن العروس لديها إبن وهي متزوجة أساساً وهي حامل للمرة الثانية وأن الشاب الذي يراقصها هو زوجها كما تبين بعد البحث بأنهما من مشاهير السوشيال ميديا ولديهما قناة خاصة بهما ويدعى الزوج عماد أما زوجته فاسمها تركيان.

وتبين أن الفيديو هو احتفال زفاف ثان وأيضاً لمعرفة نوع الجنين الذي تبين أنها أنثى.