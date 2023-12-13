ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد شاهين أغنية جديدة بعنوان "متعشم في مين"،و هي من كلمات: مودي نبيل، و ألحان و توزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس و ماستر: ماهر صلاح، وإخراج المخرج أحمد جريزمان.
و تقول كلمات الأغنية:
اللي تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس
ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد
ناس بنيتهم وقعوك.. نار تاكلهم لو شافوك
يوم بتضحك يحسدوك.. النفوس شايلين بجد
عيشت بتنور حياتهم.. كنت ليهم طوق نجاتهم
وأما أول فرصه جاتهم.. دول بإيدهم غرقوك
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - محمد شاهين يطرح أغنية جديدة بعنوان "متعشم في مين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.