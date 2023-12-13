بالفيديو - محمد شاهين يطرح أغنية جديدة بعنوان "متعشم في مين"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد شاهين أغنية جديدة بعنوان "متعشم في مين"،و هي من كلمات: مودي نبيل، و ألحان و توزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس و ماستر: ماهر صلاح، وإخراج المخرج أحمد جريزمان.

و تقول كلمات الأغنية:

اللي تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس

ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد

ناس بنيتهم وقعوك.. نار تاكلهم لو شافوك

يوم بتضحك يحسدوك.. النفوس شايلين بجد

عيشت بتنور حياتهم.. كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم.. دول بإيدهم غرقوك