آمال ماهر مفاجأة حفلات رأس السنة في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ العد التنازلي لرأس السنة المعروف بإقامة الحفلات الغنائية لأشهر نجوم الفن، وتتصدر الفنانة آمال ماهر قائمة الحفلات للعام الجاري.

وتحتفل آمال ماهر مع جمهورها يوم 29 ديسمبر الجاري بحفل غنائي تقدم خلاله باقة من أجمل ما غنت، إضافة إلى بعض الأغنيات التي كرر الجمهور طلبها عبر الصفحات الرسمية للفنانة على منصات التواصل الاجتماعي .

بوستر الحفل

ومن المقرر إقامة الحفل بمسرح تياترو، في مول أركان الشيخ زايد، وتتوافر تذاكر الحفل للجمهور.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 5 فئات ( 1250ج، 1400ج، 1550، 1850، 2500ج)، ونوهت الشركة المنظمة إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الجمهور من الساعة السادسة، وتُغلق من الساعة الثامنة، على أن يبدأ الحفل من الساعة التاسعة مساء.