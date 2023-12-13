شاهد.. نجوم الفن والرياضة والإعلام يخوضون تحديات ومغامرات في صحراء نيوم

عرضت قناة SBC السعودية، مقطع فيديو وصور للمشاركين في برنامج “تحدي النفود” الذي يبث على القناة كل يوم أحد عند الساعة التاسعة مساءً على مدى 14 حلقة ويقدمه الإعلامي زيد السويداء.

ويخوض 13 فريقًا من المشاهير بالمملكة والوطن العربي، تحديات ومغامرات في صحراء نيوم، حيث يتعين على كل فريق تقسيم المهمات بما يتناسب مع قدرات كل فرد لإنجازها بطريقة أسهل، والعمل معا لعبور مراحل كل لعبة بسرعة وإتقان.

ويحصل الفريق الفائز بالتحدي على مبلغ مالي لتتراكم قيمة الجوائز المالية من حلقة إلى أخرى، وبعد الفوز بالجائزة يتبرع بها الفريق الفائز بالتحدي إلى جمعية خيرية من اختيارهم.

ويعتمد “تحدي النفود” على القدرات البدنية والمهارات الحركية المختلفة، وكان المناخ أحد أكبر التحديات التي واجهت المنافسين وطاقم العمل والقائمين عليه أثناء تصوير البرنامج.

وعمل على إنتاج البرنامج أكثر من 200 شخص، وتم تصويره على مدار اليوم، واستغرق التحضير له 18 شهرا.

وفيما يلي قائمة المشاركين في البرنامج:

سلطان سمان

فؤاد عبدالعزيز

فهد الحسيني

عبدالاله القاسم

نيرمين محسن

رجاء الحاضي

عبدالمجيد الكناني

منصور بتال

علاء مرسي

محمد مرسي

مهيرة عبدالعزيز

نهال عبدالعزيز

احمد البايض

وائل الخيبري

خالد منصور

شادي الفونس

نهو تشونغ

باسل غازي اوغلو

الين سليمان

منال السدحان

ألبن وطفه

طارق غضبان

مشاري العجاجي

محمد حمد

أضوى فهد

حمزة التاجي