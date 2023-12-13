شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى توجه رسالة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقى وتدعو لها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعى على توجيه رسالة لوالدتها الراحلة والدعاء لها بعد مرور الأسبوع الأول على وفاتها، حيث نشرت السباعى مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها على حسابها بموقع انستجرام، وكتبت:"حبيبتي وأمي وصاحبتي وبنتي وكل حياتي، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى يوم الثلاثاء الماضى عن عمر يناهز 73 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين، فيما غابت ابنتها ناهد السباعى عن وداعها بسبب سفرها خارج البلاد وعدم استطاعتها السفر لعدم وجود طيارات فى وقت الوفاة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والاعلاميين.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ إن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".



ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى



ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى



ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى



ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى