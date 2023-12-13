“يا ولاد الإيه”.. ياسمين عبد العزيز بأقوى ردّ على اتّهامها بزيارة تل أبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتّهامها بزيارة تل أبيب قبل فترة، وذلك بعد رفعها علم فلسطين خلال تكريمها في “مهرجان الأفضل” قبل يومين.

وأعادت ياسمين نشر صور الاتّهامات والتي جاء فيها: “شعوب عاطفية نايمة في العسل، ياسمين المتضامنة مع القضية الفلسطينية هي ذاتها كانت في زيارة قبل أيام لتل أبيب”.

لتردّ ياسمين على الفور ساخرة: “تل أبيب… ياولاد الإيه… العلم الفلسطيني حارقكم أوي كده”.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز حرصت خلال تكريمها في “حفل الأفضل” 2023، على إظهار تضامنها مع القضية الفلسطينية خلال مرورها وزوجها أحمد العوضي على السجادة الحمراء للمهرجان برفع العلم الفلسطيني.

ويُعد مسلسل “ضرب نار” آخر الأعمال الفنية التي جمعت الزوجين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً، قبل أن يعلن العوضي انفصاله فنياً عن زوجته بتقديمه فيلم “الإسكندراني” كأول بطولة مطلقة له في السينما، ويكشف عن خوضه سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل “حق عرب”، في حين أعلنت ياسمين أنها لن تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل من 30 حلقة، وأنها لم تحسم قرارها بخوض السباق من عدمه بعمل يتكوّن من 15 حلقة، حيث كشفت عن قراءتها لأكثر من عمل في الفترة الحالية.