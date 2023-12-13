توم كروز يعيش قصة حب مع شابة تصغره بـ25 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تناولت الصحف العالمية خبراً جديداً عن النجم توم كروز، مؤكدةً أنه وجد الحب أخيراً مع عارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاماً.

وكشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أنها رصدت النجم العالمي الذي يبلع من العمر 61 عاماً مع ابنة تاجر ألماس روسي، تُدعى إلسينا خايروفا في إحدى الحفلات بالعاصمة لندن.

وأكدت الصحيفة أن علامات الانسجام والرومانسية بدت واضحة على كروز ورفيقته في الحفل، إذ إنهما لم ينفصلا عن بعضهما أبداً، كما بدا النجم الوسيم مفتوناً بها.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن الحفل أُقيم في ساحة غروسفينور يوم السبت الماضي في التاسعة مساء، وأن الضيوف بدوا منبهرين بحضور نجمهم المفضل برفقة فتاة جديدة.

ولفت المصدر إلى أن “كروز بدا ودوداً للغاية، وعندما طلب بعض الحضور التقاط الصور معه رفض بأدب، حتى اضطر منسّق الأغاني للإعلان عبر المايكروفون عدم رغبة الممثل الشهير بالتقاط الصور مع أحد… وقد أمضى كروز ليلته وهو يرقص مع الآنسة خايروفا”.

وإلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، كانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معاً قصرا بقيمة 22 مليون جنيه استرليني في ساري، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص.