شاب حاول تقبيل هنا الزاهد في الشارع.. شاهدوا ردّ فعلها المفاجئ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً ظهرت فيه النجمة المصرية هنا الزاهد وهي تخرج من مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، بينما يقترب منها أحد الأشخاص ويسلّم عليها ويحاول تقبيلها في خدّيها.

وتمكنت هنا الزاهد من الابتعاد عن الشاب ولم تسمح له بتقبيلها بحركة لطيفة وذكية… فأحرجته من دون قصد أمام الجميع، وأكملت طريقها بدون أي مشاكل.

وكانت النجمة المصرية قد أعلنت قبل أسابيع انفصالها رسمياً عن النجم أحمد فهمي، من دون أن تكشف الأسباب أو تتحدث عن حياتهما الشخصية والعاطفية، بل اكتفت بالإعلان عن الأمر عبر السوشيال ميديا.