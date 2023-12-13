إلهام شاهين تتحدث عن مشاركتها في رمضان المقبل.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين عن موقفها من المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2024، بجانب تحضيرها لفيلم جديد من إخراج خالد الحجر.

وقالت إلهام في تصريحات إعلامية: “لسة لم أحسم موضوع المشاركة في رمضان، بس عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكوّن من 15 حلقة”.

وأضافت: “شغّالة على فيلم اسمه “الحب كله” بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر”.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين الفنية، حكاية “ألفريدو” التي عُرضت أخيراً ضمن مسلسل “55 مشكلة حب” للكاتب مصطفى محمود، وقد حققت الحكاية نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في بطولتها: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد.

وحكاية “ألفريدو” هي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وتدور أحداثها حول “فريد” الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيباً وشيف في الوقت نفسه، في حين تظهر “سوسو” (إلهام شاهين) التي تلفّها الأسرار، في حياة “فريد”، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد من أمور حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.