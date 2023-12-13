“أكبر فيلم في تاريخ السينما المصرية”.. عمرو سعد يكشف تفاصيل مثيرة عن “الغربان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “عرب وود”، كشف الفنان عمرو سعد تفاصيل مثيرة عن فيلمه الجديد “الغربان”، الذي يعكف حالياً على تصويره، مشيراً إلى تكلفة الفيلم الباهظة.

وقال سعد: “فيلم “الغربان” هياخد 12 أسبوع تصوير وفاضلنا أسبوعين بس، والفيلم فيه صعوبات كبيرة جداً وبنصور في أكتر من بلد في العالم وفي فترة الأربعينيات”.

وأضاف: “فيلم “الغربان” هو أكبر فيلم في تاريخ السينما المصرية من حيث ضخامة الإنتاج”.

يُذكر أن فيلم “الغربان” من تأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي، وشارك فيه العديد من الفنانين الى جانب عمرو سعد، منهم: ماجد المصري، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، أسماء أبو اليزيد، محمود البزاوي، وأحمد بدير.

وكان عمرو سعد قد شارك في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “الأجهر” مع الفنانين: درة، ناهد السباعي، نور النبوي، ومحمد التاجي.