موسم الرياض يجمع كريم عبد العزيز ونيللي كريم.. شاهدوا بوستر مسرحية “السندباد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الصفحة الرسمية لـ”موسم الرياض” على “إنستغرام” البوستر الدعائي لمسرحية ” السندباد” والتي يعود بها النجم كريم عبد العزيز إلى المسرح بعد غياب أكثر من 22 عاماً فيما تعتبر التجربة المسرحية الأولى للنجمة نيللي كريم.

وتصدّر كريم ونيللي البوستر الدعائي للمسرحية والذي يحاكي أجواء حكايات “ألف ليلة وليلة”، كما ظهر في البوستر باقي أبطال العرض المسرحي: بيومي فؤاد وشيماء سيف ومصطفى خاطر.

وتدور أحداث المسرحية حول هرب “عمر أبو الهول” من المعلّم “سنوسي”، ليجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد، وينتحل “عمر” شخصية السندباد ليعيش حياة المغامرات والبطولات… ولتطرح المسرحية السؤال: هل سيفضل “عمر” البقاء في زمن السندباد، أم سيعود إلى حياته السابقة.

يُذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز الفنية، فيلم “بيت الروبي” الذي نافس بقوة في دور العرض السينمائي، وشارك في بطولته: كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح…، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي كوميدي، من خلال “إبراهيم الروبي” الذي يعيش مع زوجته وطفليه في منطقة خارج نطاق القاهرة، ويحدث تغيير مفاجئ في حياته عندما يزوره شقيقه الأصغر.